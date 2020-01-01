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Ruspeach

Ruspeach – Русский для иностранцев

Ruspeach – это сайт для изучения русского языка. Каждый день мы помогаем людям учить русский. У нас есть всё, чтобы начать прямо сейчас!

Вы можете изменить язык сайта:

  • Диалоги

    Изучайте диалоги со звуком и комиксами.

  • Игры-тесты

    Играйте, получайте персики и открывайте новые диалоги со звуком и комиксами.

  • Фразы

    Подберите озвученные русские фразы для любой ситуации.

  • Клуб

    Общайтесь в социальной сети с людьми, которым интересен русский язык.

  • ТРКИ

    Тренируйтесь проходить международный экзамен ТРКИ по владению русским языком.

  • Магазин

    Увеличивайте свои возможности. Покупайте больше игр, диалогов и тестов.

  • Новости

    Свежие новости с картинками, звуком и тегами

  • Подкасты

    Озвученные произведения великих русских классиков и современных авторов

  • Идиомы

    Идиомы это неделимые словосочетания, имеющие особое значение

  • Пословицы

    Пословицы это краткие, широко известные и повсеместно используемые изречения

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Вы можете найти школы Русского языка и учителей
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